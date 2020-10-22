غينتسبورغ يقارن بين فعالية اللقاح وأدوية علاج كوفيد-19

قارن رئيس معهد "غاماليا" للوبائيات والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، بين فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والأدوية المخصصة لعلاج مرض كوفيد-19.

ووفقا للأكاديمي الروسي، فإنه من الخطأ اعتبار الأدوية بديلا للقاحات، ولا يمكن أبدا أن تكون بديلا عنها.

وقال غينتسبورغ، في مقابلة مع "إزفستيا": "الأدوية تكبح فقط ومهمتها منع تطور المرض، وتعمل في مراحل مختلفة من عملية سريان العدوى".

وأوضح الطبيب، أن الأدوية واللقاحات يمكن أن تكمل بعضها البعض فقط.

وأكد غينتسبورغ، أن الوضع قد يتغير على مستوى الأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد، بشكل جذري. وسيحدث ذلك بعد الحصول على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في شكل دواء واستخدامها ضد العامل الذي يثير ويتسبب بكوفيد-19.

المصدر: نوفوستي