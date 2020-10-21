توقعات بطرح جزء من اللقاح الروسي الثاني لفيروس كورونا للتداول العام في نوفمبر

أعلن مدير مركز "فيكتور" الطبي الروسي، رينات ماكسيوتوف، أن اختبارات ما بعد التسجيل للقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد، "إبيفاك كورونا"، قد تبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

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وقال مدير المركز لمحطة "روسيا 24" التلفزيونية: "بعد توفير السلاسل الأولى من اللقاح، التي سيتم إنتاجها في معملنا، سننظر في إمكانية إدخال جزء من جرعات اللقاح إلى التداول العام، وذلك سيحدث في نوفمبر".

كما أشار مدير المركز الذي قام بتطوير لقاح "إبيفاك كورونا"، إلى أن الاختبارات السريرية لما بعد تسجيله ستبدأ في نوفمبر هي الأخرى.

المصدر: نوفوستي