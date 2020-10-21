 
مباشر
عاجل
البرازيل تعلن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا وأكسفورد

توقعات بطرح جزء من اللقاح الروسي الثاني لفيروس كورونا للتداول العام في نوفمبر

أخبار روسيا

توقعات بطرح جزء من اللقاح الروسي الثاني لفيروس كورونا للتداول العام في نوفمبر
YouTube
إنتاج لقاح "إبيفاك كورونا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oznv

أعلن مدير مركز "فيكتور" الطبي الروسي، رينات ماكسيوتوف، أن اختبارات ما بعد التسجيل للقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد، "إبيفاك كورونا"، قد تبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد
روسيا تشرع في إنتاج لقاحها الثاني ضد كورونا في أكتوبر
روسيا تشرع في إنتاج لقاحها الثاني ضد كورونا في أكتوبر

وقال مدير المركز لمحطة "روسيا 24" التلفزيونية: "بعد توفير السلاسل الأولى من اللقاح، التي سيتم إنتاجها في معملنا، سننظر في إمكانية إدخال جزء من جرعات اللقاح إلى التداول العام، وذلك سيحدث في نوفمبر".

كما أشار مدير المركز الذي قام بتطوير لقاح "إبيفاك كورونا"، إلى أن الاختبارات السريرية لما بعد تسجيله ستبدأ في نوفمبر هي الأخرى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا