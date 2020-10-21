مركز "غاماليا" يحصل على أفضل براءة اختراع في روسيا

حصل مركز "غاماليا"، الذي أنتج وسجل أول لقاح ضد فيروس كورونا، على جائزة أفضل براءة اختراع في روسيا هذا العام.

وقال رئيس المركز، ألكسندر غينسبرغ، إن المركز بعد حصوله على براءة الاختراع الروسية، انتقل إلى العمل على الحصول على براءة اختراع على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه يتم النظر في براءة اختراع للمركز في أكثر من 158 دولة.

وقد اصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا، الذي عمل مركز "غاماليا" على إنتاجه.

ويعمل المركز الآن على إنتاج دفعات كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك لتلبية الطلب على اللقاح من عديد الدول الآخرى.

وأشاد الكرملين، في وقت سابق، بالطلب العالمي على اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

ويجري الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركائه في الإمارات وفنزويلا وبيلاروس تجارب سريرية للقاح.

المصدر: وكالات