انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها غير البالغين في روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون في روسيا، انخفض خلال التسعة الأشهر الأخيرة، بأكثر من 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت فولك: "يُظهر تحليل البيانات الاجتماعية والجنائية انخفاضا بنسبة 7.4% في عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون وبمشاركتهم".

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المخالفات والجنح المعاقب عليها جنائيا المرتكبة من قبل أشخاص في حالة ثمالة كحولية، بنسبة 1.9%، وبعد تعاطي مواد مخدرة - بنسبة 13.6%. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي