 
مباشر

انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها غير البالغين في روسيا

أخبار روسيا

انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها غير البالغين في روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozl1

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون في روسيا، انخفض خلال التسعة الأشهر الأخيرة، بأكثر من 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت فولك: "يُظهر تحليل البيانات الاجتماعية والجنائية انخفاضا بنسبة 7.4% في عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون وبمشاركتهم".

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المخالفات والجنح المعاقب عليها جنائيا المرتكبة من قبل أشخاص في حالة ثمالة كحولية، بنسبة 1.9%، وبعد تعاطي مواد مخدرة - بنسبة 13.6%. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا