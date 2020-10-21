انخفاض عدد الجرائم التي يرتكبها غير البالغين في روسيا
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون في روسيا، انخفض خلال التسعة الأشهر الأخيرة، بأكثر من 7% مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت فولك: "يُظهر تحليل البيانات الاجتماعية والجنائية انخفاضا بنسبة 7.4% في عدد الجرائم التي يرتكبها قاصرون وبمشاركتهم".
بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المخالفات والجنح المعاقب عليها جنائيا المرتكبة من قبل أشخاص في حالة ثمالة كحولية، بنسبة 1.9%، وبعد تعاطي مواد مخدرة - بنسبة 13.6%. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: نوفوستي