الأمن الروسي يعتقل "رجال أعمال" يبيعون سجائر غير مرخصة

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه تم اعتقال مجموعة من الأشخاص، عملت منذ 2018، في بيع منتجات التبغ بدون علامات التمييز الجمركية الحكومية .

وأضافت المخابرات الروسية، أن المذكورين عملوا في 11 منطقة في البلاد، وباعوا حتى الآن منتجات تبغ غير مرخصة بقيمة أكثر من 300 مليون روبل.

وجاء في البيان: "تم في مقاطعة ياروسلافل، وقف نشاطات غير قانونية لمجموعة إجرامية متخصصة في حيازة وتخزين وبيع منتجات التبغ غير المرخصة بكميات ضخمة جدا". وخلال عمليات التفتيش تم ضبط ومصادرة منتجات التبغ غير المرخصة تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون روبل، وكذلك ضبط أموال، بما في ذلك عملات أجنبية ، بقيمة تزيد على 20 مليون روبل.

المصدر: نوفوستي