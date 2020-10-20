مقاتلات أمريكية واكبت قاذفات استراتيجية روسية فوق المياه الدولية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي واكبت قاذفات استراتيجية روسية خلال تنفيذ الأخيرة تحليقا فوق المياه الدولية في الشرق الأقصى.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقا مخططا له، استمر نحو 12 ساعة فوق المياه الدولية في بحار تشوكشي وبوفورت وبيرنغ وأوخوتسك، في المحيط الهادئ.

وأضاف البيان: "في بعض أجزاء مسارهما واكبت الطائرتين مقاتلات من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، ومقاتلات "ميغ-31" تابعة لطيران البحرية الروسية، إضافة إلى مقاتلات من طراز "إف-22" تابعة لسلاح الجو الأمريكي".

وأشار البيان إلى أن قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في مناطق القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق، إضافة إلى المحيط الهادئ، وتكون كافة تحليقاتها مطابقة بشكل صارم للقواعد الدولية.

المصدر: وكالات