مجلس أوروبا يدعو روسيا للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام

وجهت ماريا بيتشينوفيتش-بوريتش، الأمين العام لمجلس أوروبا، دعوة لروسيا للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي والانضمام إلى بروتوكولين بهذا الشأن للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وفي كلمة ألقتها في إطار دورات تطوير مهني مشتركة بين المعهد الدراسي الأوروبي لدى معهد موسكو للعلاقات الدولية (التابع لوزارة الخارجية) ومجلس أوروبا، أشارت بيتشينوفيتش-بوريتش إلى أن تنفيذ حكم الإعدام ممنوع اليوم في جميع الدول الأوروبية باستثناء بيلاروس.

وذكرت بأن المحكمة الدستورية في روسيا ألغت ومنذ وقت طويل عقوبة الإعدام التي لا تنفذ على مدار أكثر من 25 عاما. وأضافت الأمينة العامة متسائلة: "ألم يحن الوقت لتحويل ذلك بحزم إلى شكل قانون مكتوب عبر التصديق على البروتوكولين 6 و13 للاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان؟"، معربة عن أملها في أن هذه الخطوة يمكن لروسيا أن تتخذها.

يذكر أن روسيا جمدت في العام 1999 تنفيذ عقوبة الإعدام على أراضيها. وكانت روسيا وقعت في ستراسبورغ، في 16 أبريل 1997، على البروتوكول 6 الذي ينص على "إلغاء عقوبة الإعدام"، وتم طرحه أمام مجلس الدوما (النواب) الروسي في 6 أغسطس 1999 للنظر فيه. ولم يتم التصديق على هذا البروتوكول من قبل البرلمان الروسي حتى الآن.

المصدر: نوفوستي