بوتين يشكر ستيفن سيغال على المشاركة في استعادة الثروة السمكية في بحيرة بايكال

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة "روس ريبولوفستفو" (الثروة السمكية) إيليا شيستاكوف، بأن يشكر الفنان، ستيفن سيغال، نيابة عنه.

ويأتي طلب الرئيس الروسي بناء على مشاركة سيغال في استعادة الثروة السمكية في بحيرة بايكال في شرق سيبيريا بصورة عامة وسمك "أومل" (السمك الأبيض الشبيه بالسلمون) بصورة خاصة.

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وطلب بوتين نقل شكره لسيغال في اجتماع عقده مع رئيس الهيئة الذي تحدث لبوتين عن سير العمل على استعادة كمية سمك أومل في بحيرة بايكال والإجراءات الخاصة بحماية البيئة التي تتخذها الحكومة الروسية.

وقال شيستاكوف إن "تقلص عدد أسماك أومل في بايكال قد توقف، وهناك ارتفاع بسيط لأعدادها"، مشيرا إلى أن أعوام 2023 – 2025 يمكن أن تشهد استئناف الإنتاج الصناعي لهذا السمك النادر المنقرض.

يذكر أن، ستيفن سيغال هو الممثل والمخرج والموسيقي وكذلك البطل الأمريكي للفنون القتالية. وقد منحه فلاديمير بوتين الجنسية الروسية.

المصدر: نوفوستي