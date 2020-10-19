متخصصة في علم الأوبئة ترجح اقتراب أعداد المصابين في روسيا من ذروتها

قالت نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، ناتاليا بشينيتشنايا، إن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تقترب من الذروة.

وأوضحت بشينيتشنايا، أنه على الرغم من إجازات تلاميذ المدارس، والعمل عن بعد، فإن الإصابات في ازدياد مستمر، مشيرة إلى أن الأجراءات المتخذة للحد من تفشي الوباء، لا تأتي بنتائج فورية، حتى في حال الالتزام الصارم بها.

وقالت: "يجب أن تمر فترة حضانة واحدة على الأقل، أي 14 يوما. الآن يجري اكتشاف المرضى الذي أُصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين".

كما أعرب بشينيتشنايا عن أملها في ألا يتجاوز المعدل اليومي للإصابات بكورونا في روسيا، في الذروة 20 ألف حالة.

وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكانت حصيلة اليوم الاثنين، قياسية منذ بدء تفشي الوباء، حيث تم تسجيل 15982 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و415316 إصابة.

وبدأت أعداد المصابين بالفيروس في ارتفاع منذ بداية فصل الخريف الذي يترافق مع الأمراض الموسمية، وكذلك مع انتهاء إجازات العمل الصيفية وبدء العودة للدراسة.

المصدر: نوفوستي