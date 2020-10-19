بوتين: الأمم المتحدة تبقى مؤسسة عالمية لا بديل لها تتيح إمكانية الحوار المتكافئ بين الدول

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأمم المتحدة تبقى مؤسسة عالمية لا بديل لها تتيح إمكانية الحوار المتكافئ متعدد الأطراف والشراكة بين الدول.

وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع عقد في العاصمة الروسية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، هنأ بوتين أعضاء البعثات الأممية المعتمدة لدى موسكو بهذه الذكرى.

وقال الرئيس الروسي في رسالته: "لا شك في أننا لن تستطيع مواجهة تحديات عصرنا العالمية وضمان المستقبل السلمي والمزدهر للبشرية، إلا بتضافر جهودنا".

المصدر: تاس