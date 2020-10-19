روسيا تحتل المرتبة الـ 105 عالميا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا

أظهرت الأرقام والإحصاءات أن روسيا تحتل المرتبة 43 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص ، وتحتل المرتبة الـ 105 من حيث عدد الوفيات.

وقالت نائب مدير المركز الروسي للمراقبة وحماية المستهلك، إيلينا إيجلوفا، في تصريح اليوم الاثنين: "رغم تطور الوضع الوبائي في روسيا والزيادة في العدد اليومي للحالات المسجلة، تحتل روسيا اليوم المرتبة 43 (في العالم) من حيث عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة، والمرتبة 105 من حيث عدد الوفيات".

وسجلت روسيا، منذ بدء تفشي الوباء وحتى اليوم الاثنين، مليون و415316 إصابة، وحصد فيروس كورونا أرواح 24366 شخصا حتى الآن.

هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، أنها تستعد للبدء في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في نهاية الشهر المقبل.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و113 ألف شخص حول العالم، منذ بدء تفشي الوباء، وتم تسجيل 40 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: وكالات