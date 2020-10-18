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موسكو تشهد تراجعا في أعداد العمالة الوافدة

أخبار روسيا

موسكو تشهد تراجعا في أعداد العمالة الوافدة
Reuters Maxim Shemetov
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين
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قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أعداد العمال المهاجرين في العاصمة تقلص بنحو 40% ما أثر على سوق العمل في عدد من القطاعات.

وأوضح سوبيانين في تصريح صحفي، أن نقص عدد العمال المهاجرين أدى إلى نقص اليد العاملة في عدد من القطاعات، خاصة في مجال الخدمات البلدية، والوظائف المؤقتة مثل تنظيف الشوارع من الثلوج، والأعمال اليدوية التي تستقطب اليد العاملة المهاجرة.

ويعمل في العاصمة موسكو مئات الآلاف من العمال المهاجرين القادمين بشكل خاص من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: وكالات

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