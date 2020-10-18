قصف تدريبي للطيران البحري التابع لأسطول البلطيق الروسي في كالينينغراد

قال المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الغربية الروسية، إن الطيران البحري لأسطول البلطيق، نفذ عمليات قصف جوي تدريبي في مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا.

وأضاف المكتب الصحفي في البيان: "في إطار التدريبات القتالية المخطط لها، قامت مجموعة من القاذفات من طراز سو-24 إم، والمقاتلات متعددة المهام من طراز سو-30 إس إم، التابعة لأسطول البلطيق، بتنفيذ قصف أهداف أرضية في ميدان للتدريب والرمي، في الجزء الشرقي من مقاطعة كالينينغراد".

وأضاف البيان، أن الطيارين حلقوا حتى المنطقة المحددة وقاموا باستطلاع الوضع على الأرض ومن ثم، نفذوا قصفا موجها لأهداف بالحجم الكامل تحاكي مواقع القيادة والتحصينات الهندسية والأفراد والمعدات لعدو مفترض. وتم خلال التدريبات مع استخدام القنابل الجوية DOSAB-100T و P-50T.

وأضاف البيان: "تم تنفيذ التدريبات على ارتفاعات من 500 متر إلى كيلومتر واحد".

وسجلت الإجراءات العملية للطيارين من خلال مجمع التحكم الموضوعي، الذي تم تجهيز عناصره في مركبات لقتالية وعلى الأرض في منطقة الاستخدام القتالي.

وشاركت في التدريبات، عشرة طائرة حربية من طراز "سو-24 إم"، و "سو-30 إس إم".

المصدر: نوفوستي