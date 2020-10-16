الكرملين يؤكد أن روسيا تتخذ كافة الإجراءات للحيلولة دون تراجع عدد السكان

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من تراجع أعداد السكان في البلاد.

وجاء تصريح الكرملين هذا تعليقا على تقرير لصحيفة "إزفيستيا"، قالت فيه إن عدد سكان روسيا في المستقبل قد ينخفض ​​أكثر من المتوقع.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان روسيا حتى عام 2024 بمقدار 1.2 مليون شخص.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اطلع على التوقعات الحكومية الجديدة، قال بيسكوف: "بالطبع، الحكومة لا تترك نتائج عملها سرية عن الرئيس".

وأكد بيسكوف أن المسألة الديمغرافية في روسيا تمثل إحدى أهم المسائل، مضيفا أن الحكومة تعمل على تقليص انخفاض عدد السكان.

وأوضح أن تقلص عدد السكان في روسيا يعود لعاملين، وهما الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) وانهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: نوفوستي