القضاء على إرهابيين في مدينة فولوغراد الروسية كانا يعتزمان تنفيذ هجمات
Reuters
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تمكنت القوات الأمنية الروسية من القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد، ينتميتان إلى منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.
وقال مكتب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إن من بين الأهداف التي خطط المسلحان لاستهدافها هو تمثال "الوطن الأم" الضخم في المدينة البطلة.
واضاف المكتب: "أثناء الاعتقال، قام زعيم العصابة وشريكه، بإبداء مقاومة مسلحة لأفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ونتيجة لذلك تم تحييدهما"، أي القضاء عليهما.
المصدر: وكالات