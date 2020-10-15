 
مباشر

القضاء على إرهابيين في مدينة فولوغراد الروسية كانا يعتزمان تنفيذ هجمات

أخبار روسيا

القضاء على إرهابيين في مدينة فولوغراد الروسية كانا يعتزمان تنفيذ هجمات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy1y

تمكنت القوات الأمنية الروسية من القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات إرهابية في مدينة فولغوغراد، ينتميتان إلى منظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.

وقال مكتب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إن من بين الأهداف التي خطط المسلحان لاستهدافها هو تمثال "الوطن الأم" الضخم في المدينة البطلة.

واضاف المكتب: "أثناء الاعتقال، قام زعيم العصابة وشريكه، بإبداء مقاومة مسلحة لأفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ونتيجة لذلك تم تحييدهما"، أي القضاء عليهما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا