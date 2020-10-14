برلماني روسي: العقوبات الأوروبية آلية هدامة

علق رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو اليوم، على خلفية "قضية نافالني".

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وقال سلوتسكي: "جميع الأشخاص الذين يحيطون بالرئيس الروسي رجال أفاضل. ذلك أن أصدقاءنا الاستراتيجيين كما أسميهم يرغبون في إيجاد ذريعة مناسبة لفرض العقوبات على الجميع.. وهاهم وجدوا من لم يكونوا تحت عقوباتهم وقرروا معاقبتهم بذريعة ادعاءات تسميم نافالني المزعوم... هذه آلية بسيطة وهدامة وكاذبة".

وفي وقت سابق، أفاد "راديو سبوتنيك" بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد ستة أشخاص ومنظمة واحدة في روسيا، ردا على ما وصفته بروكسل بأنه اعتداء على المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني باستخدام مادة سامة قتالية.

المصدر: راديو "سبوتنيك"