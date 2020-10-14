تجارب اللقاح الروسي الثالث ضد كورونا ستنتهي في ديسمبر المقبل

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تم تطويره في روسيا، ستنتهي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

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وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، توقعت المسؤولة أنه في حال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب الجارية حاليا في مدن نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورغ وكيروف، سينضم اللقاح الثالث، الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى اللقاحين الأولين هما "سبوتنيك-V" المطور من قبل مركز "غاماليا"، واللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية.

وفي 6 أكتوبر الجاري، انطلقت في نوفوسيبيرسك التجارب السريرية للقاح مركز تشوماكوف وهو لقاح تستخدم فيها فيروسات مقتولة أو ضعيفة غير قادرة على التسبب بمرض.

وأضافت غوليكوفا أن جميع المتطوعين الذين يجربون اللقاح حالتهم جيدة، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب، التي سيتم خلالها تطعيم 285 متطوعا، تنطلق في 19 أكتوبر.

أما اللقاح المطور من قبل مركز "فيكتور"، فذكرت نائبة رئيس الوزراء أن الدفعات الأولى منه ستضم 60 ألف جرعة، وسيتم إنتاجها في أقرب وقت، على أن يبدأ المركز المذكور تجاربه السريرية في مختلف أنحاء روسيا وبمشاركة 40 ألف متطوع.

المصدر: تاس