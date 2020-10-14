روسيا.. إدراج أدوية كورونا في قائمة الأدوية الضرورية للحياة

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، إنه تم إدراج أدوية علاج عدوى فيروس كورونا المستجد، في قائمة الأدوية الأساسية الضرورية للحياة.

وأضاف الوزير، في اجتماع عبر الإنترنت للجنة الرعاية الصحية بمجلس الدوما: ​​"أريد أن أقول إنه تم التوقيع على مرسوم حكومي لتوسيع قائمة الأدوية الحيوية والأساسية. ويشمل ذلك الأدوية المتعلقة بعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد".

وأوضح موراشكو، أن الحديث يدور في المقام الأول، عن دواء "فافيبيرافير" الخاص بعلاج كوفيد-19.

وذكر الوزير، أنه سيتم تسجيل أقصى سعر له بعد الاتفاق مع الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار.

المصدر: تاس