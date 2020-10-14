مدفيديف يقترح صرف الأدوية مجانا للمواطنين بوصفات الأطباء

اقترح دميتري مدفيديف رئيس حزب "روسيا الموحدة"، صرف الأدوية للمواطنين الروس على نفقة الدولة، بوصفات الأطباء.

وقال مدفيديف: "يجب طرح مسألة تزويد جميع المواطنين بالأدوية الموصوفة من قبل الطبيب على نفقة الدولة، وذلك باستخدام آليات التأمين الإجباري على الأدوية".

وشدد رئيس الحكومة الروسية السابق، على أنه في البرنامج الجديد للحزب سيتم تركيز اهتمام خاص، على الرعاية الصحية وتوفير الأدوية.

وأشار مدفيديف إلى أهمية دعم الأطباء والتعليم الطبي، وكذلك إلى تطوير صناعة الأدوية الوطنية واستخدام الخدمات الإلكترونية الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: نوفوستي