نائبة روسية تعلق على فكرة ضريبة عدم الإنجاب

قالت يلينا ستروكوفا عضو مجلس الدوما الروسي، إنه لا يجوز بتاتا إجبار العائلات في روسيا، على الإنجاب، من خلال التهديد بفرض ضريبة على عدم إنجاب الأطفال.

وشددت على ضرورة تشجيع الإنجاب، عن طريق توسيع نطاق المزايا التي تمنحها الدولة للعائلات الشابة.

وأضافت: "أعتقد، في هذه الحالة يجب استخدام الجزرة وليس العصا. لا يجوز إجبار الناس على إنجاب الأطفال".

وأشارت البرلمانية، إلى أن الوضع الديموغرافي في روسيا حاليا ليس في أفضل حالاته. وذكرت بأنه تم في الاتحاد السوفيتي بنجاح استخدام آلية مماثلة للفكرة المقترحة.

وقالت: "لكن من الواضح تماما، أن الوقت غير مناسب حاليا، لتطبيق مثل هذه الإجراءات الحاسمة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار جميع الأزمات الاقتصادية المحتملة والصعوبات المالية أثناء وباء فيروس كورونا".

يوم أمس الاثنين، دعت تاتيانا بوتسكايا رئيسة منظمة "مجلس الأمهات" في روسيا، إلى فرض ضريبة على عدم الإنجاب في روسيا. ووفقا لها يجب أن تفرض هذه الضريبة على النساء والرجال في سن الإنجاب، بمقدار 500 روبل (أقل من 10 دولارات) شهريا.

المصدر: نوفوستي