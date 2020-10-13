قديروف: المسلحون الذين قتلوا في غروزني جاءوا من الخارج

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن المسلحين الذين قتلوا في غروزني، قدموا إلى الجمهورية من الخارج

وأكد قديروف، أن جمهورية الشيشان تمكنت منذ فترة طويلة، من القضاء على الجماعات الإرهابية داخل أراضيها.

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وأضاف قديروف: "لقد قضت جمهورية الشيشان منذ فترة طويلة على الجماعات الإرهابية. في وقت سابق، استلمت الهيئات الأمنية، معلومات تفيد بأن عناصر مسلحة غير شرعية وصلت إلى المنطقة من الخارج. وتم اتخاذ كل الإجراءات الميدانية اللازمة للقبض عليهم. كما ساعد السكان المحليون في تحديد مكان الإرهابيين، وأبلغوا السلطات في الوقت المناسب عن وجود أشخاص مشبوهين في أحد البيوت الخاصة".

وكتب قديروف في قناته على Telegram: "هذا الصباح، خلال عملية خاصة لمكافحة الإرهاب تم تنفيذها بنجاح في منطقة أوكتيابرسكي في غروزني، قتل 4 عناصر من الجماعات المسلحة غير المشروعة. لقد خطط هؤلاء لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المنطقة. وتمت مصادرة أسلحة ومعدات اتصالات وذخيرة من مكان الاشتباك".

وأضاف قديروف أن الوضع الحالي في عاصمة الشيشان وجميع أنحاء المنطقة "مستقر بشكل عام وهادئ".

المصدر: نوفوستي