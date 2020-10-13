بوتين يعين مدفيديف رئيسا للجنة الوقاية من العدوى المستجدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة تابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن إنشاء منظومة وقاية من العدوى المستجدة

وجاء في المرسوم: "تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات والهيئات، تابعة لمجلس الأمن الروسي لشؤون إنشاء منظومة وقاية من العدوى المستجدة".

وتم تعيين نائب رئيس مجلس الأمن رئيسا للجنة، ويشغل هذا المنصب حاليا دميتري مدفيديف.

وستضم اللجنة وزراء الصحة، والتعليم والعلوم، الصناعة والتجارة. بالإضافة إلى ذلك، ستضم اللجنة نواب وزيري الدفاع وحالات الطوارئ، وكذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ورئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، ورئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، وآخرين.

المصدر: .rbc.ru