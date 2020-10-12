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مقتل مسلحين مجهولين في داغستان بعد إطلاقهما الرصاص على الشرطة

أخبار روسيا

مقتل مسلحين مجهولين في داغستان بعد إطلاقهما الرصاص على الشرطة
Sputnik
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قتلت الشرطة في جمهورية داغستان الروسية، شخصين مجهولين بعد إطلاقهما الرصاص على سيارة رسمية تابعة للشرطة.

وقال مصدر في المكتب الصحفي بوزارة الداخلية الإقليمية، اليوم، إن رجال الأمن عثروا في سيارة القتيلين، على بندقية هجومية ومسدس وذخيرة.

وأضاف المصدر: "في تمام الساعة 01:15 من هذا اليوم، حاولت دورية شرطة إيقاف سيارة عابرة على طريق السيارات "قفقاس" قرب قرية كلزيب بمنطقة كيزيليورت، للتحقق من هوية ركابها. لكن ركاب السيارة ردوا على ذلك بإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة الذين ردوا بالمثل". وذكر المصدر، أنه لم يصب أحد من رجال الشرطة، فيما لقي المهاجمان حتفها.

ويجرب التحقيق حاليا، في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: تاس

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