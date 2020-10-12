لليوم الثاني روسيا تسجل فوق 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض طفيف لعدد الوفيات الجديدة.

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وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، بإصابة 13592 شخصا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقابل 13634 أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و312310.

وتوفي 125 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة مقابل 149 شخصا أمس، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 22722.

وبشفاء 3793 مريضا خلال أمس بلغ مجموع المتعافين مليونا و24235 شخصا، مع بقاء 265353 حالة نشطة.

واستقر الوضع الوبائي عند المستوى المرتفع في العاصمة موسكو أيضا، حيث تم رصد 4395 إصابة جديدة مقابل 4501 أمس، إضافة إلى 34 وفاة مقابل 35 أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 334813، منها 5629 وفاة، و262750 حالة شفاء، بعد تعافي 1131 شخصا خلال اليوم الماضي.

المصدر: RT