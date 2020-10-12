تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية

سيكون بإمكان الأجانب الذين لديهم أطفال بالغون يحملون جوازات سفر روسية الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة اعتبارا من 12 أكتوبر.

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وعلاوة على ذلك، سيدخل التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع للأجانب الذين يحصلون على الجنسية الروسية حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وينص القانون الجديد على إمكانية الحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة من دون مراعاة مدة الإقامة لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ولديه أطفال أصحاء بلغوا سن 18 عاما يحملون الجنسية الروسية، وليس فقط بالنسبة للأبناء العاجزين، كما كان في السابق.

ونصت الوثيقة أيضا على إزالة بعض القيود المفروضة على الأجانب، المتحدثين الأصليين للغة الروسية بشأن تقديم طلبات لإصدار إشعار باحتمال القبول للحصول على الجنسية الروسية لدى الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية.

التعديل الجديد الآخر يتمثل في التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يحصلون على الجنسية الروسية، والذين لم يتم تطبيق هذا الإجراء عليهم من قبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أمن الاتحاد الروسي والتصدي لتسلل الأشخاص الضالعين في أنشطة إرهابية إلى أراضي البلاد.

إضافة إلى ذلك، منحت صلاحيات لوزارة الشؤون الداخلية الروسية للموافقة على نموذج وإجراءات تقديم إخطار بوجود جنسية أخرى أو وثيقة تحمل حق الإقامة الدائمة في دولة أجنبية.

المصدر: تاس