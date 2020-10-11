بوتين يكشف عن دور العلاقات الشخصية الجيدة في السياسة الكبيرة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن للعلاقات الشخصية الجيدة بين الرؤساء انعكاس إيجابي على السياسة بين الدول، وإن كان يعتبر أن "لا أصدقاء في عالم السياسة الكبيرة".

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وفي مقابلة مع برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين" الذي بثته قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، قال بوتين: "هناك في السياسة الكبيرة مصالح الدولة والشعب التي يمثلها شخص يقوم بالنشاطات السياسية"، مشيرا إلى أن الصداقة شيء لا مكان له في عالم السياسة الكبيرة.

وأوضح أن ذلك لا يعني أن السياسي لا يمكن أن يسمح لنفسه بعلاقات شخصية جيدة مع زملائه، "بل تساعد العلاقات الجيدة بين الناس دائما في حل أكثر المشاكل صعوبة، وبالعكس، إذا كانت هذه العلاقات متوترة على المستوى الشخصي، فذلك يزيد من صعوبة العمل لخدمة مصالح بلادك".

وأكد بوتين أن العلاقات الشخصية بين الساسة على الساحة الدولية قد تكون جيدة أو غير جيدة شأنهم شأن الناس العاديين، "لكن على الشخص الذي يمثل بلده أن يفكر في مصالحه في المقام الأول".

المصدر: تاس