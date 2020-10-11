بوتين: محصول الحبوب من جديد أكثر من 120 مليون طن

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عبر التلفزيون، العاملين في المجال الزراعي، بمناسبة حلول عيدهم المهني.

وشكر الرئيس بوتين، هؤلاء العاملين على عملهم المتفاني أثناء وباء كورونا المستجد.

وقال في تهنئته: "حتى في الظروف الصعبة المرتبطة بوباء فيروس كورونا، استمر المجمع الزراعي الصناعي الوطني في العمل بثبات في ظل القيود المفروضة".

وأكد بوتين، أن العاملين في القطاع الزراعي، عملوا بتفان وبقدر كبير من الرجولة، في أصعب الشهور والأسابيع بهذا العام، ونتيجة لذلك لم تتوقف عملية إمداد السكان بالمواد الغذائية، وتم تنفيذ الحراثة والبذار وكذلك حصاد المحاصيل في الوقت المطلوب.

كانت نتيجة هذا العمل، أحد أفضل المحاصيل في تاريخ البلاد، والتي لم يكن من الممكن سابقا حتى الحلم بها.

وقال: "يمكننا القول الآن، إن نتيجة الحصاد ستكون جيدة- من جديد جمعنا أكثر من 120 مليون طن من الحبوب. حتى فترة قريبة، كان تجاوز مؤشر 100 مليون طن يعتبر تحطيما للأرقام القياسية. وبالإضافة إلى ذلك، زاد إنتاج المنتجات الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والحليب، وهناك نمو جيد في زراعة الخضار الدفيئة".

واختتم الرئيس حديثه بالقول: "روسيا لم تحقق فقط الاكتفاء الذاتي بالكامل تقريبا، في جميع الأنواع الرئيسية من المنتجات الغذائية، بل وباتت تصدر إلى الأسواق العالمية".

المصدر: kp.ru