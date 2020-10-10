روسيا.. كشف سرقة أدوية للسرطان بقيمة 1,3 مليون دولار

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، عن كشف سرقة أدوية أعدت لمرضى السرطان في مدينة بطرسبورغ بقيمة تعادل نحو 1,3 مليون دولار.

وقال مصدر في الشرطة إن أجهزة الأمن أجرت اليوم السبت، بالتعاون مع الاستخبارات الفدرالية، 35 عملية تفتيش في أماكن تعود لأشخاص يشتبه بتورطهم في الجريمة، أسفرت عن مصادرة "وثائق وأختام وطوابع تابعة لمنظمات مختلفة، وأوراق نقدية وأدوية".

وأضاف المصدر أن "أكثر من 15 شخصا اقتيدوا للتحقيق بتهمة تورطهم في أنشطة مخالفة للقانون".

وذكرت النيابة العامة في بطرسبورغ، أن الأدوية المسروقة تم تخصيصها سابقا في إطار مشروع "الصحة" الوطني، وأن ملفا جنائيا تم فتحه بتهمة ارتكاب جريمة سرقة "نفذتها عصابة منظمة أسفرت عن أضرار جسيمة".

المصدر: تاس