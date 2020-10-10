نتيجة اختبار وجود فيروس كورونا لدى البطريرك كيريل سلبية

قال المطران هيلاريون، رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو وعموم روسيا، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد، لدى البطريرك كيريل كانت سلبية.

وأضاف المطران، في حديث تلفزيوني: "البطريرك في حالة صحية جيدة، واختباراته بخصوص الفيروس سلبية. لكن القواعد تنطبق على الجميع، ولا استثناءات فيها. وإذا كانت هناك قاعدة تفترض الحجر الصحي لمدة 14 يوما، فيجب على الجميع تطبيقها، من البطريرك إلى المواطن العادي".

في وقت سابق، أكدت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن البطريرك كيريل اضطر إلى دخول الحجر الصحي بعد أن تبين أنه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البطريرك كيريل، في رسالة منشورة على موقع الكنيسة بعث بها إلى دير الثالوث المقدس للقديس سرجيوس، بمناسبة يوم ذكرى هذا القديس، أنه لا يستطيع أداء الصلاة في الدير كالعادة، قائلا: "يكمن سبب ذلك في مخالطتي مؤخرا شخصا تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وفترة الحجر الصحي الذي دخلته وفقا للتوجيهات الطبية لم تنقض بعد".

المصدر: تاس