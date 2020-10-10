بوتين: لا يوجد أصدقاء في السياسة الكبيرة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده، بأنه لا يوجد أصدقاء في السياسة الكبيرة.

وقال بوتين، في مقابلة تلفزيونية مع المذيع بافل زاروبين، ضمن برنامج "موسكو – الكرملين بوتين" نُشر جزء منها على صفحة الصحفي على "إنستغرام" اليوم السبت: "في السياسة الكبيرة، في الواقع، لا يوجد أصدقاء".

في وقت سابق، خلال كلمته أمام الجلسة اليوبيلية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، تحدث الرئيس بوتين، عن "الافتقار إلى الإنسانية والطيبة في العلاقات على المستوى الرسمي بين الدول".

المصدر: تاس