موسكو: مستعدون لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" دون شروط مسبقة

أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن استعداد موسكو لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" مع واشنطن دون شروط مسبقة تملى على روسيا.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بين القضايا الأكثر إلحاحا، تمديد معاهدة ستارت الروسية الأمريكية. نحن مستعدون لذلك دون شروط مسبقة، ونعرض على الولايات المتحدة ذلك دون تأخير متعمد".

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أكد في وقت سابق أن موسكو ليست مستعدة لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت الجديدة" بشروط واشنطن.

ووصف فرص تمديد "ستارت الجديدة" التي تعتبر آخر معاهدة سارية المفعول في الاستقرار الاستراتيجي، بأنها "أقل ما يمكن"، وقال: "إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن لغة الإنذارات، فلن تكون هناك ستارت جديدة"، مضيفا أن روسيا ستضمن أمنها في أي سيناريو تنصه المعاهدة.

وكانت روسيا عارضت في وقت سابق طرح الولايات المتحدة بشأن ضرورة إشراك الصين في مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي.

المصدر: وكالات