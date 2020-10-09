الدفاع الروسية تعلن إخماد الحريق الذي اندلع في أحد مستودعاتها للذخيرة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ديمتري بولغاكوف، القضاء التام على الحريق الذي اندلع في مستودع للذخيرة قرب مدينة ريازان شرقي موسكو مؤخرا.

وذكر في تصريح صحفي أن الجيش بدأ بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وقال: "يمكن الإعلان اليوم أنه تم تطويق النار وإخماد الحريق بالكامل".

وأضاف: "بدأنا اليوم ترميم الثكنات والمباني السكنية والإدارية العسكرية المجاروة، وتجري عملية تجهيز القرية العسكرية لاستقبال موسم الشتاء".

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المصدر: تاس