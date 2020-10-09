الكرملين لا يستبعد إجراءات إضافية لاحتواء تفشي كورونا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن استمرار زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستوى الوطني لاحتوائه، دون ذكر التفاصيل.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "إذا استمر الوضع في التدهور بهذه الطريقة واستمر عدد المصابين في الازدياد، سيصبح ذلك بالطبع موضوعا للنظر فيه من قبل مركز العمليات التابع للحكومة وعلى المستوى الإقليمي أيضا. وسيتطلب الأمر اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات، لكني لا استطيع الآن تحديدها".

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ونفى بيسكوف مزاعم فرض قيود على التنقل بين المناطق، وقال تعليقا على تقارير عن إقامة معابر وفرض قواعد خاصة لدخول مدن ومناطق محددة في بعض المقاطعات: "هذا ليس إغلاق حدود، فهذا النوع من الإجراءات لم يكون موجودا وليس موجودا الآن.. لكن بعض تدابير المراقبة على دخول المناطق" في ظل تفشي الوباء.

وسجلت روسيا اليوم الجمعة أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ بداية تفشي الفيروس في الربيع الماضي.

المصدر: وكالات