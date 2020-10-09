نقل عشرات الأطفال لديهم أعراض تسمم إلى المستشفى في داغستان

أفادت وزارة الصحة في جمهورية داغستان جنوبي روسيا اليوم الجمعة، بنقل 42 طفلا ظهرت لديهم أعراض تسمم غذائي، إلى مستشفى متخصص في عاصمة الجمهورية محج قلعة.

وذكر مسؤول في الوزارة، أن معظم المرضى (36) كانوا يترددون على حضانات للأطفال، وبعضهم من تلاميذ المدارس، مضيفا أن الحالات متوسطة الخطورة وأن جميع المرضى يتلقون العلاج الضروري كاملا.

وحسب المسؤول، فإنه تم استقبال 8 أو 9 من الأطفال في المستشفى في وقت متأخر من ليلة أمس، والباقون وصلوا ليلا وفي ساعات الصباح، حيث كان الأطفال يشكون من غثيان وآلام في البطن وكانت لدى بعضهم درجة حرارة مرتفعة.

وأكد وزير الصحة أن قضية تسمم الأطفال باتت تحت إشرافه الشخصي، ووجه بإرسال فرق طبية إلى مؤسسات رعاية الأطفال التي سجلت فيها حالات التسمم، لإجراء فحوص إضافية للأطفال هناك.

المصدر: وكالات