ضابط في قوات الاحتياط الروسية: هذا ما سيحدث إذا انتهك البريطانيون أجواءنا لامتحان "إس – 400"

أكد العقيد في قوات الاحتياط الروسية فيكتور موراخوفسكي، أن القوات الجوية البريطانية سترى نتيجة فعلتها في حال تعديها على الحدود الروسية.

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هذا التحذير ورد في معرض رد من الضابط الروسي على مقال نشر في المجلة الأمريكية، "المصلحة الوطنية"، شكك مؤلفوه في فعالية منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400".

وأشار المقال إلى أن القوات الجوية البريطانية تعلمت تعطيل "إس – 400" تريومف في مواقع انتشارها، لافتا إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، فقد تمر المقاتلات من طرازي "إف – 22" و"إف – 35" من دون أن ترصدها الرادارات الروسية.

ونقلت صحيفة "بوليت إكسبرت" عن العقيد الروسي قوله في لهجة ساخرة: "وأنا، مثلا، أعتقد أن سكان المريخ الموجودين في مواقع إس -400 سوف يسقطون على الفور مقاتلات القوات الجوية البريطانية".

ودعا موراخوفسكي إلى عدم أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد، لافتا إلى وجود "الكثير من الثرثارين على الأرض، ولدى بعضهم أكثر من حساب على الإنترنت"، مضيفا أن "كتابة أي شيء يخطر على البال سهلة اليوم".

وشكك الضابط الروسي في قوات الاحتياط في مصداقية ما نشرته المجلة الأمريكية، واقترح أن يختبر سلاح الجو البريطاني على نفسه فعالية عمل "إس – 400"، بقوله: دعهم يطيرون بالقرب من الحدود، لا أحد يمنعهم. ولكن إذا حاولوا انتهاك الحدود، فسيتم إسقاطهم".

وكانت شركة لوكهيد مارتين قد نشرت مقطع فيديو قصيرا يظهر كيف ستبدو عملية توجيه ضربة لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس – 400" ونظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "توبول – إم".

واستعرض المقطع المصور قدرات ضربة بصواريخ مجنحة، إضافة إلى طائرات استطلاع يجري التحكم فيها عن بعد.

المصدر: profile.ru