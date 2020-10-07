بالفيديو.. سلسلة انفجارات قوية نتيجة لحريق داخل قاعدة عسكرية في روسيا

أكد الجيش الروسي أن سلسلة انفجارات دوت اليوم الأربعاء داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة ريازان جنوب شرقي موسكو، نتيجة لاندلاع حريق في مستودع ذخيرة بالموقع.

وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسي للصحفيين أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء في القاعدة حاولوا إخماد الحريق لكن جهودهم لن تنجح.

Загорелся склад боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области. pic.twitter.com/3SOg7eyPco — Рустем Адагамов (@adagamov) October 7, 2020

وأكد المكتب وقوع سلسلة انفجارات في القاعدة، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وتم إجلاء كافة الأفراد من القاعدة والعمل جار على إخماد الحريق بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ.

Минобороны заявило, что на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области взрываются снаряды. Людей оттуда уже эвакуировали. Пострадавших нет.



В ведомстве уточнили, что соседним населенным пунктам это происшествие не угрожает. Пожар уже тушат. pic.twitter.com/eQdYhUpIv3 — Телеканал 360° (@360tv) October 7, 2020

وأفادت تقارير صحفية بأن الانفجارات لا تزال تدوي بكثافة في الموقع، فيما أكدت وكالة "نوفوستي" أن السلطات أضطرت إغلاق طريق فدرالي واقع في محيط القاعدة وإخلاء 10 قرى تقع على بعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات عن موقع الحادث.

ويستعد الجيش ووزارة الطوارئ لاستخدام طائرة إطفاء من طراز "إل-76" ومروحيات من طراز "مي-8" وقطار مخصص للإطفاء في عملية إخماد الحريق.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق انفجارات قوية في الموقع وعمود دخان يتصاعد فوقه.

المصدر: تاس + وكالات