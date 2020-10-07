بوتين ولوكاشينكو يبحثان إعادة فتح الحدود بين روسيا وبيلاروس

بحث الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال اتصال هاتفي، مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مكتب الرئيس البيلاروسي أن لوكاشينكو "هنأ نظيره الروسي بعيد ميلاده، قبل أن يبحث زعيما الدولتين قضايا التعاون الثنائي والأجندة الدولية".

وأشار المكتب إلى أن مناقشة الأجندة الثنائية ركزت على موضوع "الفتح الكامل للحدود بين بيلاروس وروسيا"، وأن الرئيسين اتفقا على تكليف حكومتي البلدين بدراسة الإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ ذلك.

المصدر: نوفوستي