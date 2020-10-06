مقاتلة روسية تعترض 4 طائرات حربية بريطانية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لها اعترضت فوق مياه البحر الأسود، 4 طائرات بريطانية.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 6 أكتوبر 2020، فوق المياه الدولية في البحر الأسود، 4 أهداف جوية كانت تقترب من حدود الدولة الروسية".

وأضاف المركز: "ومن أجل تحديد هوية الأهداف ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الأهداف الجوية هي طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135، ومقاتلتان من نوع تايفون، وطائرة تزويد بالوقود من طراز KC-3 للقوات الجوية البريطانية".

وذكر المركز أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرات البريطانية فوق مياه البحر الأسود حتى تغيير مسارها إلى اتجاه معاكس وابتعادها عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.

وشدد على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بتوافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنغ.

المصدر: وكالات