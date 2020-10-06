موسكو: المواد الإعلامية الروسية في الغرب تتعرض لرقابة علنية ونحن لن نقبل بذلك

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المواد الإعلامية التي تنشر في روسيا تتعرض لرقابة علنية في الدول الغربية، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ندوة بموسكو، اليوم الثلاثاء: "تتعرض المواد الإعلامية المنشورة داخل بلادنا لرقابة في الخارج، ولا يمكننا فعل أي شيء في هذا المجال".

وأضافت زاخاروفا: "ومن الغريب أن مثل هذه الرقابة العلنية تنفذ بمصادقة صامتة من قبل حكومات أبرز القوى الغربية والمنظمات الحقوقية المعنية غير الحكومية، تلك التي تضخم الأساطير بشأن الرقابة المشددة والانتهاكات الواسعة لحرية التعبير في روسيا".

وتابعت: "نحن بالطبع لا ننوي القبول بمثل هذه الأوضاع، ونعمل بشكل نشط على إحباط أي أشكال من التمييز بحق وسائل الإعلام الروسية".

المصدر: وكالات