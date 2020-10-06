"روس آتوم" الروسية تنضم إلى المعاهدة العامة للأمم المتحدة

انضمت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية إلى المعاهدة العامة للأمم المتحدة ومبادرة مسؤولية الشركات الاجتماعية والتنمية المستقرة.

وتجمع المبادرة المذكورة في الوقت الراهن بين ما يزيد عن 13 ألف شركة تمثل أكثر من 160 بلدا.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة "روس آتوم" الروسية التي بعثت برسالة رسمية إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة حيث أكدت سعيها إلى تطبيق 10 مبادئ تضمها المعاهدة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعلاقات العمل والبيئة ومكافحة الفساد، وأعربت عن نيتها جعل المعاهدة العامة للأمم المتحدة جزءا من استراتيجيتها ونشاطها.

إقرأ المزيد

وقد تلقت الشركة الروسية تأكيدا رسميا بالموافقة على عضوية "روس آتوم" في المعاهدة.

ونقل البيان الذي نشرته الشركة الروسية عن رئيسها، أليكسي ليخاتشوف، قوله:" تعد المعايير الاجتماعية السامية والمسؤولية البيئية والأمان على مدى أعوام جزءا من استراتيجية "روس آتوم". كما يعد الإسهام في تحقيق 17 هدفا للتنمية المستقرة من أهم شروط عمل الشركة وجزءا من استراتيجيتها. وتسعى الشركة في عملها إلى خلق ظروف الراحة للإنسان وحرصه في الحفاظ على البيئة والموارد. وفي هذا السياق يسرني أن خبراء الأمم المتحدة وافقوا على طلبنا بالعضوية في المعاهدة العامة، ما يدل على أن الجهود التي نبذلها في السوقين الروسية والدولية تنال تقييما عاليا للمجتمع الدولي.

المصدر: تاس