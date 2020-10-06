مشاهد لاعتقال عسكري روسي يشتبه في نقله أسرارا إلى إستونيا

نشر مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو، يوثق لحظات اعتقال جندي روسي وشقيقه، للاشتباه في أنهما يعملان لصالح الاستخبارات الإستونية.

إقرأ المزيد

يُظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و24 ثانية، عملية اعتقال خاطفة لرجل يرتدي زيا عسكريا ويحمل حقيبة عند مدخل مبنى سكني، واقتياده إلى حافلة صغيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو مشهد ثان مشابه لاحتجاز رجل بملابس مدنية، وهو شقيق الجندي الذي ألقي القبض عليه.

وبعد إجلاس المتهم داخل حافلة صغيرة، يجري إلباسه نظارات خاصة حتى لا يتمكن من معرفة الطريق. ويجري بعد ذلك نقل الأخوين إلى أحد المراكز التحقيقية.

جرت عمليتي الاعتقال في مدينتي سمولينسك وبسكوف، وقد وضع المتهمان في السجن، وهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب مادة "الخيانة العظمى".

المصدر: نوفوستي