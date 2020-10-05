لافروف يعتبر تجاهل مبادرات مواجهة كورونا الإنسانية إساءة للعلاقات الدولية

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مبادرات إنسانية من شأنها مواجهة جائحة كورونا.

وخلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأوروبية في روسيا، قال لافروف: "لم تُسمع حتى الآن نداءات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي نداءات تدعو إلى أن يتم - ولو لفترة الجائحة - تجميد تطبيق العقوبات الأحادية غير الشرعية، وخاصة تلك التي تستهدف توريد أدوية ومستلزمات طبية، والمعاملات المالية ذات الشأن".

وأشار لافروف أيضا إلى تجاهل اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "حول إنشاء ممرات خضراء في منأى عن حروب تجارية وقيود، على أن تستخدم هذه الممرات لتوريد الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا اللازمة".

وأكد الوزير الروسي أن هذا التعامل مع المبادرات المذكورة "يسمم أجواء التعاون الدولي ويزيد من نقص الثقة المتبادلة، الأمر الذي يعاني منه لا المواطنون العاديون فحسب، بل وكذلك أوساط الأعمال".

وذكر لافروف أن جائحة كورونا أبرزت مدى ترابط المصالح القومية، إذ قال: "وبدا لنا أن الاستنتاج المنطقي من ذلك هو أن المهام والتحديات المشتركة يجب أن تستدعي توحيد الجهود على أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها، لكن ذلك لم يتحقق بعد للأسف، بل على عكس ذلك، يحاول بعض شركائنا الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، استغلال أزمة كورونا الحالية للدفع بمصالحهم الضيقة بإلحاح أكبر، من أجل تصفية الحسابات مع منافسيهم الجيوسياسيين".

المصدر: تاس