توقيف شخصين لإطلاقهما طائرتين مسيرتين قرب الكرملين ومقر الحكومة الروسية

تم توقيف شخصين في موسكو بعد إطلاق كل منهما طائرة مسيرة (درون) بالقرب من مقر الحكومة الروسية والكرملين، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني، اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن رجلا أطلق طائرة مسيرة ذات المراوح الأربع في الساحة الحمراء قرب جدار الكرملين، أمس الأحد، وتم توقيفه واقتياده إلى مركز للشرطة.

وبعد ذلك بوقت قصير، تم اعتقال رجل آخر عند إطلاقه كوادروكوبتر في كورنيش كراسنوبريسنينسكايا بالقرب من مقر الحكومة الروسية المعروف باسم "البيت الأبيض".

وأشار المصدر إلى أن "كلا الشخصين انتهكا القواعد الفيدرالية لاستخدام المجال الجوي"، وتنص المادة ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية على فرض غرامة يتراوح قدرها بين 20 و50 ألف روبل (ما يعادل 250 و640 دولارا تقريبا).

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثين، كما لم يتم الكشف عن كيفية تفسير الموقوفين لأفعالهما.

المصدر: "نوفوستي"