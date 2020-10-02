في ثالث اتصال خلال أسبوع.. بوتين وباشينيان يبحثان ملف المسلحين الأجانب في قره باغ

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بحثا خلاله الوضع في منطقة قره باغ ومسألة وجود مسلحين أجانب هناك.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وباشينيان واصلا، في ثالث اتصال هاتفي بينهما خلال ستة أيام، مناقشة تطورات الوضع في المنطقة المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، مضيفة: "أعرب كلا الطرفين عن قلقهما البالغ إزاء المعلومات الواردة عن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من الشرق الأوسط في الأعمال القتالية".

وشدد بوتين مجددا خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للقتال في المنطقة واستئناف المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع، في سياق البيان المشترك الصادر أمس عن الرئيس الروسي ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون (بصفة أن دولهم الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).

وأشار البيان إلى أن بوتين وباشينيان اتفقا خلال المكالمة على مواصلة الاتصالات بمختلف الأشكال.

المصدر: RT