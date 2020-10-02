بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. موسكو تعود لنظام "العمل عن بعد"

دعت سلطات موسكو إلى البدء تدريجيا بنقل ما يصل إلى نصف الموظفين إلى العمل عن بُعد، وأصدرت مرسوما يلزم أرباب العمل بتحويل 30% من الموظفين على الأقل للعمل عن بعد اعتبارا من 5 أكتوبر.

وقال نائب عمدة موسكو، للسياسة الاقتصادية، فلاديمير إيفيموف: "بالنسبة لأصحاب تلك الشركات التي لديها هذه الفرصة، وخاصة العاملين في المكاتب، فإنهم ملزمون بنقل 30% على الأقل من الموظفين إلى العمل عن بُعد (من البيت). وندعو لنقل ما يصل إلى نصف الموظفين إلى العمل عن بُعد".

وأوضح إيفيموف أن هذا الإجراء يخص فقط العاملين في المكاتب، وأن جميع العاملين في قطاع الخدمات والصناعة، الذين يعتبر وجودهم ضروريا للعمل يمكنهم الاستمرار في ظروف عمل عادية.

وقال إنه يجب على حوالي مليوني شخص في موسكو التحول إلى العمل عن بعد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

بدوره وصف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، الوضع الوبائي في المدينة بأنه حرج، وأصدر مرسوما يقضي بأنه يجب على أصحاب العمل نقل 30% على الأقل من موظفيهم إلى العمل عن بعد اعتبارا من 5 أكتوبر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل موسكو ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 2300 إصابة كحصيلة يومية.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، أمس الثلاثاء، عن 8232 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مع ارتفاع حاد في معدل الوفيات اليومية، إلى 160 حالة، لتبلغ الحصيلة مليونا و167805 إصابات، منها 20545 وفاة.

المصدر: وكالات