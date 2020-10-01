الكرملين يعتبر تصريحات نافالني الموجهة ضد بوتين غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة

اعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التصريحات الموجهة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتبطة بمحاولة تسميم الناشط، أليكسي نافالني، غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة.

وقال بيسكوف في تعليقه على تصريحات نافالني، التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، والتي زعم فيها أن بوتين يقف وراء محاولة تسميمه: "نعتقد أن مثل هذه الاتهامات ضد الرئيس الروسي لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة. كما نعتبر أن عددا من التصريحات، التي وردت في المنشور المذكور (تصريحات نافالني) مسيئة، وأيضا غير مقبولة".

وأوضح بيسكوف أن الخطاب الذي يقتصر على الإساءة مثلما ورد في المقابلة "طريقة معروفة لمن يريد أن يضع نفسه على نفس المستوى مع أول شخص في الدولة، زاعما أنه في معركة سياسية معه".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن المنافسين السياسيين الحقيقيين للرئيس هم أناس مختلفون وقوى أخرى، "وهم ليسوا هامشيين، بل معارضة حقيقية".

وقال بيسكوف إنه بعد تصريحات نافالني المسيئة ضد بوتين، أغلق موضوع التعليقات على الوضع مع "مريض برلين".

وأكد أن أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تعمل مع الناشط المعارض.

المصدر: وكالات