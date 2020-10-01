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الأمن الفدرالي الروسي يقبض على سارقي أيقونة كان بوتين أهداها لأحد الأديرة  

أخبار روسيا

الأمن الفدرالي الروسي يقبض على سارقي أيقونة كان بوتين أهداها لأحد الأديرة  
Sputnik
دير فالداي - روسيا
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أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسي بأن اللصوص الذين سرقوا أيقونة تعود للقرن السابع عشر، مهداة من الرئيس فلاديمير بوتين لدير إيفرسكي في مدينة فالداي، قد تم اعتقالهم.

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وأوضحت إيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية، أن رجال الأمن عثروا خلال عملية تفتيش على أيقونة ملفوفة بقطعة قماش، وصليب مذبح.

وصودرت من الجناة علاوة على ذلك"مركبات وأدوات وأشياء أخرى ذات قيمة مثبتة".

والمتهمون من سكان مدينة فولكوف بمنطقة لينينغراد، فيما تعتقد هيئة الأمن الفدرالي الروسي بإمكانية وجود شركاء آخرين لهؤلاء اللصوص، وتجري عملية بحث عنهم.

تم ارتكاب جريمة السرقة ليلة الأول من سبتمبر، حيث أبحر شخصان إلى الجزيرة بقارب، وحفرا تحت البوابة ودخلا الدير، ثم قاما بكسر نافذة وصعدوا إلى الدير وسرقوا بعض الرموز الدينية التاريخية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أهدى الأيقونة للدير في عام 2001، وستجري عملية إعادتها إلى مكانها في المستقبل القريب.

المصدر: نوفوستي

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