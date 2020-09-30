تحذير من خطر ظهور إنفلونزا الطيور في روسيا

حذر المختصون في مقاطعة أوليانوفسك جنوب روسيا من خطر انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في المنطقة، وذلك بعد وصول طيور داجنة من مؤسسة إكثار تم فيها تسجيل المرض.

ووفقا لفرع الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية "روس سيلخوز نادزور" في جمهورية تشوفاشيا ومقاطعة أوليانوفسك، تم في 23 سبتمبر اكتشاف الفيروس لدى البط الداجن في جمهورية قراتشايفو شركيسيا.

وتم التحقق من أنه في الفترة من 1 سبتمبر إلى 18 سبتمبر، جرى نقل مجموعة من الطيور من المنطقة الموبوئة إلى مقاطعة أوليانوفسك.

وتعتقد "روس سيلخوز نادزور"، أن خطر انتشار الوباء قد ازداد في المنطقة وذكرت أن فترة حضانة المرض عند الطيور تستمر حتى سبعة أيام.

وفى وقت سابق تحدثت الأنباء عن اكتشاف إنفلونزا الطيور في بعض مناطق مقاطعة أومسك جنوب سيبيريا وتم في المنطقة فرض الحجر الصحي.

المصدر: إزفيستيا