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الخارجية الروسية: أولويتنا هي استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة والانتخابات شأنها الداخلي

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الخارجية الروسية: أولويتنا هي استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة والانتخابات شأنها الداخلي
YouTube / TASS
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أولوية موسكو تكمن في استقرار بلدان رابطة الدول المستقلة وازدهارها، مؤكدة احترام روسيا لسيادة دول المنطقة.

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وفي مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الأربعاء، قالت زاخاروفا إن علاقات روسيا مع دول المنطقة تقوم على "قاعدة تاريخية رائعة هي قاعدة التعايش ضمن دولة واحدة والعلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية".

وتابعت أن "كل هذا يجب استخدامه وهذا ما يتم استخدامه بالفعل، لكن الأساس هو بالطبع رغبتنا في أن نرى بلدان هذه المنطقة مستقرة ومزدهرة"، مشيرة إلى أن موسكو تبني سياستها إزاء بلدان رابطة الدول المستقرة على أساس الاحترام التام للقانون الدولي وسيادة هذه الدول واستقلالها.

أما الانتخابات الجارية في دول المنطقة فذكرت زاخاروفا أنها تمثل "شأنا داخليا للدول" وأن "سكان الدول وحدهم من واجبهم ومن حقهم تحديد شكل الدولة التي يريدون العيش فيها ومن هو الذي يريدونه رئيسا لبلادهم".

المصدر: تاس

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