القبض على 6 سجناء فروا من مركز إصلاحي في جمهورية داغستان الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية بجمهورية داغستان الروسية، اليوم الأربعاء، عن القبض على 6 سجناء كانوا فروا من مركز إصلاحي بضواحي عاصمة داغستان محج قلعة.

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وأوضح مصدر أمني في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية أن رجال الشرطة عثروا على الهاربين الستة في بلدة خارج حدود داغستان.

ونشرت أجهزة إنفاذ القانون فيديو يظهر لحظة توقيف الهاربين.

ووقعت عملية الفرار في 22 سبتمبر عبر نفق بطول 50 مترا حفره السجناء في ورشة لتصنيع ألعاب الشطرنج والطاولة داخل المركز.

وتم فتح ملف جنائي بحق موظفي المركز الإصلاحي بتهمة "التسيب".

ووفقا لأجهزة إنفاذ القانون كان السجناء يقضون عقوباتهم في قضايا القتل العمد وتجارة المخدرات.

المصدر: نوفوستي